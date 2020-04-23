В Курганской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки у жителей Курганской области, из них пятеро приехали из Москвы, сообщил в четверг региональный оперштаб.
"На 23 апреля в Курганской области зарегистрировано 27 подтверждённых случаев COVID-19. Семь случаев – за прошедшие сутки. Пятеро из вновь заболевших – это жители Курганской области, прибывшие из Москвы, ещё это те, кто были в контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.
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В отношении граждан, которые прибывают в Курганскую область из Москвы и не заражены коронавирусом, Роспотребнадзором выданы постановления о самоизоляции на 14 суток, такие же документы вручены членам их семей, уточняется в сообщении. В случае нарушения режима самоизоляции к гражданам будут применяться меры административного воздействия, добавляет оперштаб.
С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытии. Для этого рядом с железнодорожным вокзалом развернут мобильный пункт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.