В Курганской области рассказали о новых случаях коронавируса

"На 23 апреля в Курганской области зарегистрировано 27 подтверждённых случаев COVID-19. Семь случаев – за прошедшие сутки. Пятеро из вновь заболевших – это жители Курганской области, прибывшие из Москвы, ещё это те, кто были в контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.