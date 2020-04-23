Жителя Приамурья осудили пожизненно за убийство двух родственников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр - РИА Новости. Житель села Ивановка Амурской области осужден к пожизненному лишению свободы за убийство в состоянии наркотического опьянения своего дяди и 11-летней двоюродной сестры, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ - "Убийство", преступление он совершил в апреле 2019 года.
"Осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения по месту своего жительство в квартире одного из домов, расположенных в селе Ивановка Ивановского района, совершил убийство своего дяди, а затем, чтобы скрыть преступление, лишил жизни 11-летнюю двоюродную сестру", - сообщает СК по региону.
Мужчину обнаружили на месте преступления с ранами, которые он сам себе нанес, и доставили в больницу, после оказания медпомощи поместили под стражу.
"По результатам стационарной судебной психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Судом за совершенные преступления осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавили в СК.
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