Жителя Приамурья осудили пожизненно за убийство двух родственников

Мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ - "Убийство", преступление он совершил в апреле 2019 года.

Мужчину обнаружили на месте преступления с ранами, которые он сам себе нанес, и доставили в больницу, после оказания медпомощи поместили под стражу.