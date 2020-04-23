Адвокат подозреваемой по делу Шеремета рассказал об обысках у подзащитной

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Обыски дома у Юлии Кузьменко, одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, свидетельствуют об отсутствии каких-либо доказательств вины, считает ее адвокат Тарас Беспалый.
Ранее в четверг Беспалый сообщил, что правоохранители проводят обыски в рамках дела об убийстве журналиста Шеремета дома у Кузьменко.
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"Единственным основанием для сегодняшнего обыска у Юлии Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность. Поэтому через 5 месяцев после задержания они снова пришли с обыском и пытаются хоть что-то найти. Но ничего такого им обнаружить не удалось", - цитирует Беспалого интернет-издание "Цензор.НЕТ".
По словам адвоката, во время обыска правоохранители по месту жительства Кузьменко и ее гражданского мужа, волонтера Петра Кияна, изъяли сим-карты, стартовые пакеты к ним, роутеры и ружье, которое принадлежит Кияну, с разрешительными документами на право владения.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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