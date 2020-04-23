В Совфеде могут проработать повышение ответственности за кибербуллинг

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Рабочая группа Совфеда по законодательству может проработать вопрос усиления ответственности за кибербуллинг, считает глава комитета СФ по образованию и науке Рабочая группа Совфеда по законодательству может проработать вопрос усиления ответственности за кибербуллинг, считает глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова

Гумерова в четверг провела рабочее совещание по вопросам совершенствования законодательства в сфере повышения ответственности пользователей в сети интернет, обсуждалось, в частности, противодействие распространению противоправной информации, сообщает пресс-служба СФ.

Касаясь темы кибербуллинга - намеренного оскорбления, угроз, диффамаций, Гумерова отметила, что от этого негативного явления в большей степени страдают дети и подростки.

"Кроме того, в условиях расширения дистанционного образования из-за распространения коронавируса мы наблюдаем появление в сети роликов, направленных на срыв процесса обучения, содержащих деструктивную информацию в адрес учителей", - сказала парламентарий, слова которой приводит пресс-служба СФ.

По мнению сенатора, это еще раз указывает на серьезность обсуждаемой проблемы и необходимость внесения изменений в российское законодательство, регулирующее интернет.

Сенатор сообщила, что в Совете Федерации по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко создана рабочая группа в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Предлагаю совместно с членами СФ, представителями профильных министерств и ведомств, нашими экспертами проработать вопросы законодательного противодействия распространению противоправной информации в сети интернет, повышения ответственности пользователей", - сказала Гумерова.