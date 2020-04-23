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2020-04-23T17:22
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Горбачев заявил, что "расписания" перестройки не было
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РИА Новости

Горбачев заявил, что "расписания" перестройки не было

14:24 23.04.2020 (обновлено: 17:22 23.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в отсутствии четкого плана при запуске перестройки: точного "расписания поездов" не было и не могло быть, но мы знали, в каком направлении идти.
В четверг исполняется ровно 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачев, ставший незадолго до этого генеральным секретарем ЦК, тогда провозгласил курс на перестройку и ускорение. Его нередко называют "отцом" перестройки.
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"Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было, да и не могло быть тогда точного "расписания поездов", но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти", - заявил Горбачев РИА Новости, вспоминая начало перестройки.
Он отметил, что люди поддержали необходимость перемен и с началом перестройки "пришли в движение". "Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: "В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей". Было сказано, что "жизнь диктует необходимость изменений", - вспоминает Горбачев.
По его словам, партийцы тогда "видели два важнейших рычага для ускорения социально-экономического развития страны" - научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма.
"И в центр внимания поставили человека. Активизировать человеческий фактор, развивать демократию - люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен", - отметил бывший советский лидер, вспоминая начало перестройки.
Читайте полный текст интервью >>
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Популярные комментарии
Основные виновники названы это сам Горбачев и Ельцын вот только не пойму за какие заслуги им центры строят им осиновый кол потребен
23 апреля, 14:53
Юра Титов
11120000
Расписание было в США и европе
23 апреля, 14:29
sserj1679
10110000
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