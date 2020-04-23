Горбачев заявил, что "расписания" перестройки не было

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый и единственный президент СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в отсутствии четкого плана при запуске перестройки: точного "расписания поездов" не было и не могло быть, но мы знали, в каком направлении идти.

В четверг исполняется ровно 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачев, ставший незадолго до этого генеральным секретарем ЦК, тогда провозгласил курс на перестройку и ускорение. Его нередко называют "отцом" перестройки.

"Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было, да и не могло быть тогда точного "расписания поездов", но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти", - заявил Горбачев РИА Новости, вспоминая начало перестройки.

Он отметил, что люди поддержали необходимость перемен и с началом перестройки "пришли в движение". "Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: "В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей". Было сказано, что "жизнь диктует необходимость изменений", - вспоминает Горбачев.

По его словам, партийцы тогда "видели два важнейших рычага для ускорения социально-экономического развития страны" - научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма.