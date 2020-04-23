В Магадане госпитализировали ребенка с COVID-19 и пневмонией

"Шесть подтвержденных случаев (за сутки). Из них пять с пневмонией, один - ребенок. Люди находятся в инфекционной больнице. Там уже 24 человека, и в основном это магаданцы. Болезнь передается от человека к человеку. Целые компании сегодня переводят на карантин. Эпидемия распространяется. Если потребуется, мы готовы ввести самый жесткий режим карантина. Мы входим в десятку субъектов России по готовности к введению цифровых пропусков. Но, на мой взгляд, главным залогом успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией являются дисциплина и ответственность и за себя, своих близких и окружающих", - сообщил Носов.