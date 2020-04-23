В Магадане госпитализировали ребенка с COVID-19 и пневмонией

МАГАДАН, 23 апр - РИА Новости, Людмила Щербакова. Шесть человек за сутки заболели коронавирусом в Магаданской области, один из них ребенок, госпитализированный с пневмонией, сообщил в на своей странице в телеграмм-канале Носов-Live губернатор региона Сергей Носов.
Ранее сообщалось, что на Колыме официально зафиксировали 76 заболевания коронавирусом. Двое из заболевших вылечились, их выписали из больницы.
"Шесть подтвержденных случаев (за сутки). Из них пять с пневмонией, один - ребенок. Люди находятся в инфекционной больнице. Там уже 24 человека, и в основном это магаданцы. Болезнь передается от человека к человеку. Целые компании сегодня переводят на карантин. Эпидемия распространяется. Если потребуется, мы готовы ввести самый жесткий режим карантина. Мы входим в десятку субъектов России по готовности к введению цифровых пропусков. Но, на мой взгляд, главным залогом успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией являются дисциплина и ответственность и за себя, своих близких и окружающих", - сообщил Носов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.