Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 8% годовых

Экономист: Украина увеличивает госдолг, будто у нее доллар вместо гривны Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал эти данные, отметив, что на Западе не горят желанием списывать украинские долги.