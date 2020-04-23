Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 8% годовых

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%", - сказал Смолий. Трансляция велась на Youtube-канале регулятора.
Максимальной - 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной - 6,5% - с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.
30 октября 2019, 11:46Сказано в эфиреЭкономист: Украина увеличивает госдолг, будто у нее доллар вместо гривныГосдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал эти данные, отметив, что на Западе не горят желанием списывать украинские долги.