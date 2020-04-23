Начальник военно-медицинской академии уволился из-за COVID-19 у курсантов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун покинул должность после того, как у курсантов обнаружили коронавирус, сообщает Минобороны.
В министерстве отметили, что в условиях пандемии в академии начали профилактику новой болезни, развернули инфекционный центр, подготовили лекарства, но "несмотря на это, были допущены просчеты" в организации барьерных и профилактических мер. Из-за этих просчетов на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить инфицирование части курсантов.
Как отмечается в сообщении, Фисун написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.
Александр Фисун — заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, имеет более чем 20-летний опыт клинической работы, автор более 350 научных работ. Академией имени Кирова он руководил с февраля 2018 года.
По данным Минобороны, коронавирусом заразись около 60 курсантов академии. Все они в нормальном состоянии, проявления симптомов у них не наблюдается. Заразившихся изолировали в инфекционном отделении, контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков.
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