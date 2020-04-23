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Медиавойны
2020-04-23T13:49
https://ria.ru/20200423/1570462642.html
Депутат ЕП прокомментировала понижение рейтинга свободы СМИ в Эстонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/149865/36/1498653620_0:0:2044:1150_1036x0_80_0_0_ed5995199dc64e896dbd158dc97e411e.jpg
РИА Новости

Депутат ЕП прокомментировала понижение рейтинга свободы СМИ в Эстонии

13:49 23.04.2020
1349
CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits / Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits /
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента Яна Тоом считает хорошей новостью, что ситуация с эстонским представительством российского агентства Sputnik, которое под давлением властей было вынуждено прекратить работу, отрицательно повлияла на рейтинг свободы СМИ в Эстонии.
Неправительственная организация "Репортеры без границ" во вторник опубликовала рейтинг свободы прессы в мире за 2019 год. Эстония в нем спустилась на три позиции – с 11-й на 14-е место, при этом одной из причин снижения рейтинга было названо принудительное закрытие представительства российского информационного агентства Sputnik.
"Честно говоря, я была удивлена, что одной из причин снижения рейтинга названа ситуация со Sputnik, учитывая общий такой антироссийский фон, и в этом смысле это хорошая новость, что на это обратили внимание", - сказала в четверг Тоом в беседе с РИА Новости.
Депутат Европарламента также отметила тревожную тенденцию отсутствия в Эстонии журналистской солидарности, поскольку никто не выступил в защиту Sputnik от произвола местных властей. "Тревожная тенденция в том, что я вижу в Эстонии очень мало журналистской солидарности. Ее практически нет", - сказала Тоом.
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В свою очередь посольство РФ в Таллине в среду выступило с критикой подготовленного организацией "Репортеры без границ" рейтинга свободы прессы, отметив, что подобные изменения рейтинга Эстонии совершенно несоразмерны грубому давлению, которое оказывалось на российское СМИ. Принудительное закрытие представительства Sputnik упоминалось в рейтинге лишь вскользь. А между тем из-за этих мер около 30 журналистов и их семей попали с начала года в трудное экономическое положение на фоне пандемии коронавируса - хотя их вина, по словам посольства, была лишь в продвижении в своих материалах собственной точки зрения на события в Эстонии.
В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЕвропарламентЯна ТоомSputnik ЭстонияМедиавойныАрлем ДезирРепортеры без границЕвросоюзВладимир ПутинЭстонияВильнюсТаллинВ мире
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