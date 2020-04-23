Депутат ЕП прокомментировала понижение рейтинга свободы СМИ в Эстонии

Неправительственная организация "Репортеры без границ" во вторник опубликовала рейтинг свободы прессы в мире за 2019 год. Эстония в нем спустилась на три позиции – с 11-й на 14-е место, при этом одной из причин снижения рейтинга было названо принудительное закрытие представительства российского информационного агентства Sputnik.

"Честно говоря, я была удивлена, что одной из причин снижения рейтинга названа ситуация со Sputnik, учитывая общий такой антироссийский фон, и в этом смысле это хорошая новость, что на это обратили внимание", - сказала в четверг Тоом в беседе с РИА Новости.