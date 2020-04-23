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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T14:26
https://ria.ru/20200423/1570462601.html
Минпромторг рассказал о работе по сдерживанию цен на продукты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

Минпромторг рассказал о работе по сдерживанию цен на продукты

13:48 23.04.2020 (обновлено: 14:26 23.04.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России цены на продукты стабильные и не вызывают беспокойства, сообщил телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Минпромторг.
"По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут".
Минпромторг
Накануне в Минсельхозе сообщили, что дефицит каких-либо продуктов исключен.
По данным ведомства, даже в условиях повышенного спроса потребность обеспечивается существующими объемами производства.
В свою очередь, Росстат сообщил, что производство пищевых продуктов в марте увеличилось на 10,2% к февралю.
Также, по информации ведомства, в первом квартале значительно выросло производство переработанного и консервированного картофеля (на 27,5% по сравнению с январем — мартом 2019 года), нерафинированного подсолнечного масла (на 20,5%), сливочного масла (на 16,1%), сыров (на 15,5%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Это когда цены на продукты были стабильными? Стабильно низкими были только ЗП и то до недавнего времени
23 апреля, 13:57
sserj1679
1901004
А "фьючерсы"имбиря можно смело на мировых биржах катировать...
23 апреля, 14:07
дмитрий прерис
1100001
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