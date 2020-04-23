Минпромторг рассказал о работе по сдерживанию цен на продукты

В свою очередь, Росстат сообщил, что производство пищевых продуктов в марте увеличилось на 10,2% к февралю.

Также, по информации ведомства, в первом квартале значительно выросло производство переработанного и консервированного картофеля (на 27,5% по сравнению с январем — мартом 2019 года), нерафинированного подсолнечного масла (на 20,5%), сливочного масла (на 16,1%), сыров (на 15,5%).