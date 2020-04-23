Минпромторг рассказал о работе по сдерживанию цен на продукты

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России цены на продукты стабильные и не вызывают беспокойства, сообщил телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Минпромторг.
"По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут".
Накануне в Минсельхозе сообщили, что дефицит каких-либо продуктов исключен.
По данным ведомства, даже в условиях повышенного спроса потребность обеспечивается существующими объемами производства.
В свою очередь, Росстат сообщил, что производство пищевых продуктов в марте увеличилось на 10,2% к февралю.
Также, по информации ведомства, в первом квартале значительно выросло производство переработанного и консервированного картофеля (на 27,5% по сравнению с январем — мартом 2019 года), нерафинированного подсолнечного масла (на 20,5%), сливочного масла (на 16,1%), сыров (на 15,5%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.