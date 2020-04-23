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Горбачев назвал виновников срыва перестройки
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РИА Новости

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

13:42 23.04.2020 (обновлено: 17:22 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
В четверг исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачева нередко называют "отцом перестройки", он стал генеральным секретарем ЦК незадолго до того пленума.
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"Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки", — уверен Горбачев.
В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, когда состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.
Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.
Читайте полный текст интервью >>
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РСФСРКПССГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРМихаил ГорбачевБорис ЕльцинСССРОбщество
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