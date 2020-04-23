Горбачев признал, что перестройка шла трудно

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев признал, что перестройка в свое время шла трудно, были допущены и ошибки, однако этот процесс позволил за несколько лет изменить качественное состояние общества.
В четверг исполняется ровно 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачев стал генеральным секретарем ЦК незадолго до этого пленума и тогда выступал с докладом. Именно его нередко называют "отцом" перестройки.
"Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать", - заявил Горбачев РИА Новости, говоря о результатах запуска перестройки.
23 апреля, 03:13Перестройка в СССР