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Горбачев признал, что перестройка шла трудно
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РИА Новости

Горбачев признал, что перестройка шла трудно

13:38 23.04.2020 (обновлено: 17:22 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев признал, что перестройка в свое время шла трудно, были допущены и ошибки, однако этот процесс позволил за несколько лет изменить качественное состояние общества.
В четверг исполняется ровно 35 лет со дня проведения апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачев стал генеральным секретарем ЦК незадолго до этого пленума и тогда выступал с докладом. Именно его нередко называют "отцом" перестройки.
"Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать", - заявил Горбачев РИА Новости, говоря о результатах запуска перестройки.
Читайте полный текст интервью >>
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23 апреля, 03:13
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3711530
Михаил ГорбачевОбщество
Популярные комментарии
Быть может правильней будет не перестройка, а развал страны, хорошо в этом постарались
23 апреля, 13:44
sserj1679
1700002
старый пень все перестройкой живет
23 апреля, 13:39
артур лучезарный
1020001
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