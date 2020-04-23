Горбачев признал, что перестройка шла трудно

"Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать", - заявил Горбачев РИА Новости, говоря о результатах запуска перестройки.