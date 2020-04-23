В Петербурге подали иск об отмене ограничений по коронавирусу

"Мы полагаем, что все эти ограничения должны быть основаны на федеральном законе, а не на решении исполнительного органа субъекта России. Мы считаем, что у властей сейчас нет полномочий, чтобы вводить эти ограничения в своих регионах", - уточнил РБК руководитель организации "Команда 29" Иван Павлов, чьи юристы представляют интересы петербуржцев.