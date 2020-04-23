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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:06
https://ria.ru/20200423/1570461861.html
В Петербурге подали иск об отмене ограничений по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101490_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_99856858af3ec6883a5e5c201b25780b.jpg
РИА Новости

В Петербурге подали иск об отмене ограничений по коронавирусу

13:37 23.04.2020 (обновлено: 15:06 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевМолодой человек на велосипеде в Санкт-Петербурге
Молодой человек на велосипеде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск к правительству города в связи с ограничениями, введенными в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
По мнению авторов иска, меры правительства противоречат действующему законодательству, поскольку могут быть приняты только "в случае введения чрезвычайного положения, которое на текущий момент не введено".
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Кроме того, жители считают, что ограничения нарушают их права на свободу передвижения, свободу собраний, благоприятную окружающую среду, труд и свободу получения информации.

"Мы полагаем, что все эти ограничения должны быть основаны на федеральном законе, а не на решении исполнительного органа субъекта России. Мы считаем, что у властей сейчас нет полномочий, чтобы вводить эти ограничения в своих регионах", - уточнил РБК руководитель организации "Команда 29" Иван Павлов, чьи юристы представляют интересы петербуржцев.

Всего в Петербурге зафиксировано 2458 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерло, 368 выздоровело.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Кроме того, жители считают, что ограничения нарушают их права на свободу передвижения, свободу собраний------------------------------- отказать в приёме иска , как минимум. Ввести особую ответственность за случаи заражения ими же. В случае необходимости лечения, потребовать гарантии оплаты от них же. Чтобы впредь подобные сначала думали эти заявители и их адвокаты.
23 апреля, 14:04
ИСИгорь Смирнов
11440124214
Всё верно , но олигархам не выгодно объявлять СЧ , ведь тогда придётся отменить налоги , и коммунальные платежи ..... а денег то нету , в офшорах они .
23 апреля, 14:22
Эффективный Менеджер
190502033
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