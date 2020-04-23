В Совфеде прокомментировали попытки Украины "подправить" "Википедию"

"Это очевидная попытка, со ссылкой на "мнение людей", массовой фальсификации фактов в угоду текущим политическим задачам. Понятно, что такая массовая и неконтролируемая правка информации ведет не к поиску истины, а уводит от нее", - сказал Морозов.