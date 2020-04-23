В Совфеде прокомментировали попытки Украины "подправить" "Википедию"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Желание Украины "подправить" "Википедию" в угоду своим политическим интересам ведет к фальсификации исторических фактов, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Министерство иностранных дел Украины запускает кампанию, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и противодействовать дезинформации, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
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"Это очевидная попытка, со ссылкой на "мнение людей", массовой фальсификации фактов в угоду текущим политическим задачам. Понятно, что такая массовая и неконтролируемая правка информации ведет не к поиску истины, а уводит от нее", - сказал Морозов.
Сенатор также отметил, что информация, которая размещена в "Википедии", "требует проверки и уточнения".
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