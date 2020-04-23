В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 25 тысяч, скончались более 1,2 тысячи человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.
Согласно данным организации, по состоянию на четверг в 52 государствах выявлено 25 320 случаев заболевания, 1225 человек скончались. Специалисты также сообщают, что 6700 пациентов, у которых ранее был обнаружен вирус, выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.