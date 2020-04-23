Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

В среду СК РФ возбудил дело по статьям о хулиганстве и о насилии, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти. По данным следствия, митингующие во Владикавказе применили силу в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, возбужденное следственным управлением СК России по республике Северная Осетия – Алания по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ... Передано для дальнейшего всестороннего и полного расследования следователям центрального аппарата ведомства", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил тщательно исследовать обстоятельства произошедшего, установить всех участников событий и лиц, причастных к противоправным действиям, определив роль и степень участия каждого из них. Кроме того, он дал указания подробно исследовать все видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках, и оперативно провести необходимые экспертизы.