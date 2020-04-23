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2020-04-23T13:06
https://ria.ru/20200423/1570459239.html
УФАС объяснило рост цен на имбирь и лимоны в Петербурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569716494_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73c5ccf8f09928568c6fdfd1bcf65378.jpg
РИА Новости

УФАС объяснило рост цен на имбирь и лимоны в Петербурге

13:06 23.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродажа имбиря
Продажа имбиря
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продажа имбиря . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Рост цен на имбирь и лимоны в Петербурге связан с увеличением спроса на фоне распространения коронавируса, а не с "заговором" торговых сетей, считает руководитель городского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадим Владимиров.
"В связи с атакой коронавируса логистические цепочки (поставок имбиря и лимонов - ред.), естественно, претерпели некоторые изменения, поэтому… дефицит при повышенном спросе легко объясним экономическими причинами, а вовсе не каким-то заговором. Когда спрос превышает предложение, то по экономическим законам растут цены. Я думаю, что это все в ближайшее время придет в норму, спрос в точке безубыточности сравняется с предложением и цены снизятся", - сообщил он в четверг на пресс-конференции в онлайн-режиме.
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Как напомнил глава УФАС Петербурга, имбирь и лимоны не относятся к продовольственным товарам первой необходимости, за стоимостью которых осуществляется государственный контроль. По его информации, цена этих продуктов в торговых сетях уже пошла на спад.
"Я не врач и не могу судить о волшебных свойствах имбиря, но раз его цена взлетела до 7 тысяч рублей за килограмм, наверное, он сильно помогает (от коронавируса – ред.). Сейчас цены снижаются", - отметил Владимиров.
В апреле на сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщалось, что "на постоянной основе организован мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции". Ведомство отмечало, что "получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны". Генпрокуратура поручила ФАС России проверить цены на эти продукты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Санкт-ПетербургЭкономика
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