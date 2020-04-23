УФАС объяснило рост цен на имбирь и лимоны в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Рост цен на имбирь и лимоны в Рост цен на имбирь и лимоны в Петербурге связан с увеличением спроса на фоне распространения коронавируса, а не с "заговором" торговых сетей, считает руководитель городского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадим Владимиров.

"В связи с атакой коронавируса логистические цепочки (поставок имбиря и лимонов - ред.), естественно, претерпели некоторые изменения, поэтому… дефицит при повышенном спросе легко объясним экономическими причинами, а вовсе не каким-то заговором. Когда спрос превышает предложение, то по экономическим законам растут цены. Я думаю, что это все в ближайшее время придет в норму, спрос в точке безубыточности сравняется с предложением и цены снизятся", - сообщил он в четверг на пресс-конференции в онлайн-режиме.

Как напомнил глава УФАС Петербурга, имбирь и лимоны не относятся к продовольственным товарам первой необходимости, за стоимостью которых осуществляется государственный контроль. По его информации, цена этих продуктов в торговых сетях уже пошла на спад.

"Я не врач и не могу судить о волшебных свойствах имбиря, но раз его цена взлетела до 7 тысяч рублей за килограмм, наверное, он сильно помогает (от коронавируса – ред.). Сейчас цены снижаются", - отметил Владимиров.

В апреле на сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщалось, что "на постоянной основе организован мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции". Ведомство отмечало, что "получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны". Генпрокуратура поручила ФАС России проверить цены на эти продукты.