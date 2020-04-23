Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными

"Я не знаю, ознакомились ли другие кто-то в Кремле, потому что очень много дел предметных. Да, я посмотрел. Но очень много все популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Что, впрочем, объяснимо определенным уровнем такой поверхностной компетенции, даже, я бы сказал, отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа", - рассказал Песков журналистам.