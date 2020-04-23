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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T13:01
https://ria.ru/20200423/1570458770.html
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона
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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона

13:01 23.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на данный момент не вернулся к работе, в России желают ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если мы правильно понимаем, пока еще Борис Джонсон болен, он еще не вернулся к исполнению своих обязанностей, безусловно, в России все ему желают скорейшего выздоровления и победы над этим неприятным заболеванием", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Британии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.
Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияПолитика
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