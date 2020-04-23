Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.