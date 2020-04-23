В Югре построили центр единоборств в 12-тысячном поселке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр - РИА Новости. Первый центр единоборств в Ханты-Мансийском автономном округе построили в поселке Солнечный, где проживают 12 тысяч человек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Работы над возведением объекта площадью около тысячи квадратных метров, как уточнил руководитель муниципалитета, начались в конце лета 2019 года, строительная организация справилась с проектом всего за семь месяцев.
"Очень рад, что все строительные работы завершены, здание оборудовано рингом, тренажерами, борцовским ковром... В очередной раз отмечу, что это первый подобный центр во всей Югре. Он обошелся нам в 60 миллионов рублей. Мы уже готовимся выкупать объект, когда последние работы будут завершены, а случится это в конце мая", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
По его словам, подрядчик занимается благоустройством территории, в том числе участком дороги, который пострадал в процессе строительства.
"После отмены режима самоизоляции мы сможем провести здесь первые соревнования", - добавил Трубецкой.
В Солнечном популярны восточные и смешанные единоборства, бокс, однако, по информации местных властей, зал для тренировок только один. В сельском поселении ожидают, что новый центр будет пользоваться спросом у любителей спорта из соседних поселков, а также из Сургута.