В Югре построили центр единоборств в 12-тысячном поселке

"Очень рад, что все строительные работы завершены, здание оборудовано рингом, тренажерами, борцовским ковром... В очередной раз отмечу, что это первый подобный центр во всей Югре. Он обошелся нам в 60 миллионов рублей. Мы уже готовимся выкупать объект, когда последние работы будут завершены, а случится это в конце мая", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.