В ДНР не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

"Нет, не будем. То количество, которое сейчас выявлено - это, в основном, те люди, которые находятся уже на изоляции… Люди, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию - это, в основном, привозные случаи", - сказала Долгошапко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.