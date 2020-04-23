Из Танзании в Россию пытаются вернуться около 150 туристов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Группа туристов из Ярославля, Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы — всего около 150 человек — не может вернуться на родину из Танзании, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, она получила обращения от уполномоченных по правам человека в Ивановской и Ярославской областях об оказании содействия в возвращении на родину граждан РФ, находящихся в Танзании.
"По их информации, группа туристов в составе до 150 человек из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы в марте текущего года вылетела на отдых в Танзанию. Авиабилеты на возврат в Россию были датированы концом марта, но в связи с ограничительными мерами в условиях коронавирусной инфекции российские граждане не могут вернуться на родину", — говорится в обращении Москальковой, предоставленном пресс-службой.
По данным омбудсмена, в группе есть больные диабетом и дети. Она направила соответствующее обращение с просьбой помочь россиянам вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Учитывая чрезвычайный характер сложившейся ситуации и реальную угрозу жизни и здоровью наших граждан, прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить предпринять необходимые меры для их возвращения на родину", — говорится в обращении.