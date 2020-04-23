Из Танзании в Россию пытаются вернуться около 150 туристов

"По их информации, группа туристов в составе до 150 человек из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы в марте текущего года вылетела на отдых в Танзанию. Авиабилеты на возврат в Россию были датированы концом марта, но в связи с ограничительными мерами в условиях коронавирусной инфекции российские граждане не могут вернуться на родину", — говорится в обращении Москальковой, предоставленном пресс-службой.