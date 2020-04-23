Выяснилось, когда планируют открыть испанские пляжи

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Испанские пляжи могут открыться к середине июня, так как многие курорты не согласились с прогнозом, что индустрия туризма не вернется к нормальному состоянию до конца 2020 года, Испанские пляжи могут открыться к середине июня, так как многие курорты не согласились с прогнозом, что индустрия туризма не вернется к нормальному состоянию до конца 2020 года, сообщает The Sun.

Министр труда правительства Испании Иоланда Диа столкнулась с негативной реакцией после того, как предположила, что отели и развлекательные заведения могут не открыться в этом году.

Сотрудники испанские курорты на материке, а также на Канарских и Балеарских островах были взволнованы мрачными перспективами. Сейчас они "готовы дать отпор", даже если отдыхающими будут только местные жители.

Одной из основных задач станет обеспечение дистанцирования людей на пляжах. Это может быть сделано с помощью различных барьеров, например, конусов, веревок или ограждений. Некоторые курорты сталкиваются с необходимостью разметки пляжей.