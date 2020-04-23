Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, “минусовая” нефть, дипфейк Илона Маска

Правильно ли говорить, что “цена нефти упала до отрицательных значений” (и может, не стоит паниковать)? Куда пропал Ким Чен Ын, который не был на публике с 12 апреля? Правда ли, что глава Таджикистана призвал население закупить продукты на 2 года вперед? И можно ли заразиться коронавирусом от кошки?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:14 “Бутилированная вода стала стоить дороже нефти”. Все-таки что ушло в “минус”? Разбираемся вместе с главным директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Громовым

05:38 Куда пропал Ким. Верить ли сообщениям о том, что лидер КНДР серьезно болен - объясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов

12:01 “Россияне усыпляют животных из-за мнимого риска заразиться коронавирусом”. Серьезно?

16:23 “Президент Таджикистана призвал каждую семью сделать запасы на два года”. Что не так с этим заголовком.

19:00 Россиянин притворился в Zoom Илоном Маском. Как выглядит этот дипфейк и можно ли его “раскусить”?

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