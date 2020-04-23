В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России закончилась сезонная эпидемия гриппа, которая началась в конце января. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте имени Смородинцева Министерства здравоохранения.
По данным специалистов, с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом составила 0,2 случая на сто тысяч населения, что ниже пост-эпидемической базовой линии в 3,4 раза.
Заболеваемость ОРВИ по населению снизилась по отношению к пост-эпидемической базовой линии на 46,7 процента.
"Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидемического порога в отдельных городах", - говорится в сообщении НИИ.
Так, эпидпороги пока превышают норму в Улан-Удэ, Магадане, Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Ставрополе и Красноярске. Незначительное превышение в 15 процентов и меньше зафиксировано в Чите, Оренбурге, Орле, Брянске, Владимире и Мурманске.
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