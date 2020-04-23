В Марий Эл рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.
С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.