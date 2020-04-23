В Марий Эл рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 15 жителей Марий Эл , общее количество заболевших составляет 348 человек, 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое – на ИВЛ, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 333 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 женщина умерла.

"В Марий Эл увеличилось число больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией на 15 человек", - говорится в сообщении. Общее количество заболевших составило 348 человек.

По данным республиканского минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 237 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 58. "В тяжелом состоянии 38 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 188, легкой степени тяжести – 11. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 59 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.

В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 153 пациента, у 148 диагностирована пневмония. "В тяжелом состоянии – 29 человек, в состоянии средней степени тяжести – 124. Один пациент на искусственной вентиляции легких, но его состояние улучшается. 47 человек нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 20", - отмечается в сообщении регионального минздрава.

В Детской республиканской клинической больнице лечатся 15 пациентов, у четверых пневмония, 10 – в состоянии средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 5. В Звениговской ЦРБ находится 10 пациентов. Один в тяжелом состоянии, 4 - в состоянии средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести. Один нуждается в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 10.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы проходят курс лечения 12 пациентов, трое тяжелых, 9 - в состоянии средней степени тяжести, 10 с диагнозом "пневмония". С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 7. В инфекционное отделение Волжской центральной городской больницы госпитализированы 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести. У девяти пациентов пневмония, двое нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 2.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 26 пациентов, из них у 21 - пневмония. В тяжелом состоянии 5 пациентов, в состоянии средней степени тяжести 20, легкой степени тяжести – 1 пациент. На искусственной вентиляции легких один пациент. В кислородной поддержке нуждаются 7 человек. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 8 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 10 пациентов, 3 – с пневмонией. Все в состоянии средней степени тяжести, один нуждается в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 6 человек.