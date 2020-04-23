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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:03
https://ria.ru/20200423/1570454323.html
В Пензенской области число заразившихся коронавирусом достигло 211
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число заразившихся коронавирусом достигло 211

12:03 23.04.2020
924
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Среди новых 15 пациентов с коронавирусом в Пензенской области есть годовалый ребенок, общее число зараженных выросло до 211 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 22 апреля были лабораторно подтверждены 196 случаев коронавируса. Пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, 13 человек вылечились. Среди пациентов в Пензенской области было восемь детей от одного месяца до 14 лет.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
"Оперативная ситуация на 23 апреля… (Новых) подтвержденных случаев - 15. География: Пенза, Каменка, село Лопатки Бессоновского района, село Поим Белинского района, село Дигилевка Городищенского района, село Невежкино Белинского района. Возраст пациентов от 21 года до 83 лет, один годовалый ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
000300
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаБелинский районПензенская областьОбщество
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