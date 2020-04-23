Мишустин переназначил полпредов правительства

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил полномочия троих полпредов правительства, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Синенко Александра Юрьевича полномочным представителем правительства РФ в Госдуме Федерального Собрания РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
Также Мишустин подписал распоряжения о переназначении полпредами Михаила Барщевского и Андрея Яцкина.
Яцкин занимает должность полномочного представителя правительства РФ в Совете Федерации с 2004 года, Барщевский - полпред правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах России с 2001 года.
Синенко с 2012 года занимает должность полпреда правительства в Госдуме, но 13 апреля 2020 года Яцкин временно взял на себя обязанности полпреда кабмина в нижней палате.
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