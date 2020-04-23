Село в Иркутской области переименовали в Ново-Ленино в день юбилея вождя

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.
Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.
В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.
В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.
Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.
Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.
Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.
Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.
Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.
Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.
В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.
В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.
В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.
В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.
Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".
Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".
В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.
В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.
По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".
По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".
Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.
Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.
В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.
Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.
Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.
Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.
Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.
Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.
Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.
27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.
27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.
Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.
В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.
Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.
Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.
Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.
В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.
В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.
Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".
В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.
По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".
Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.
В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.
Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.
Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.
Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.
27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.