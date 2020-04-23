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2020-04-23T12:02
https://ria.ru/20200423/1570454137.html
Село в Иркутской области переименовали в Ново-Ленино в день юбилея вождя
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570405959_0:344:2048:1495_1036x0_80_0_0_d8771784720d2cf4582f437a5839cacb.jpg
РИА Новости

Село в Иркутской области переименовали в Ново-Ленино в день юбилея вождя

12:02 23.04.2020
1443
© РИА Новости / Григорий ГольдштейнВладимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
Владимир Ильич Ленин. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Деревню Ленино в Иркутской области 22 апреля – в день 150-летия Владимира Ленина – официально переименовали в село Ново-Ленино.
Соответствующее распоряжение N 1095-р, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Законодательного Собрания Иркутской области переименовать расположенное в Осинском районе Иркутской области село Ленино в село Ново-Ленино", - говорится в тексте распоряжения.
Муниципальное образование "Ново-Ленино" на 1 января 2015 года насчитывало 1283 человек, среди них 37 многодетных семей. Как следует из исторической справки, опубликованной на официальном сайте Новоленино.рф, первый сельский совет появился на этой территории в 1923 году.
Владимир Ленин — революционер и основатель СССР
© РИА Новости / Константин Кузнецов

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.

Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москв
1 из 21

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.

© РИА Новости / Константин Кузнецов
© РИА Новости / Борис Бик

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.

Владимир Ульянов
2 из 21

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.

© РИА Новости / Борис Бик
© РИА Новости / РИА Новости

В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.

Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская
3 из 21

В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.

Владимир Ильич Ленин (в первом ряду второй справа) среди руководящих деятелей петербургской организации Союз борьбы за освобождение рабочего класса
4 из 21

Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.

Владимир Ильич Ленин на третьей Циммервальдской конференции в Стокгольме
5 из 21

Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн

Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.

Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова (Театральная площадь
6 из 21

Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
© РИА Новости

В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.

Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля
7 из 21

В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.

© РИА Новости
© РИА Новости

В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.

Владимир Ильич Ленин принимает парад 11 выпуска командиров первых Московских пулемётных курсов
8 из 21

В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов на ткрытии временного памятника К.Марксу и Ф.Энгельсу в Москве. 7 ноября 1918 года
9 из 21

Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

© РИА Новости
© РИА Новости

В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.

Владимир Ильич Ленин в автомобиле перед отъездом с Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1919 год
10 из 21

В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.

© РИА Новости
© РИА Новости

По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".

Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов
11 из 21

По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".

© РИА Новости
© РИА Новости

Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.

Владимир Ильич Ленин закладывает первый камень в основание памятника Карлу Марксу на площади Свердлова. 1920 год
12 из 21

Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.

Владимир Ильич Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца на совещании большевиков с докладом о войне и революции. 1917 год
13 из 21

Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.

© РИА Новости
© РИА Новости / Н. Смирнов

После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.

Владимир Ильич Ленин с группой командиров обходит строй войск Всевобуча. 25 мая 1919 года
14 из 21

После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.

© РИА Новости / Н. Смирнов
© РИА Новости / Виктор Булла

В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.

Владимир Ильич Ленин в Кремле на заседании одной из комиссий II конгресса Коминтерна
15 из 21

В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.

© РИА Новости / Виктор Булла
© РИА Новости / У. Хамфриес

Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.

Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
16 из 21

Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.

© РИА Новости / У. Хамфриес
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн

Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.

Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину
17 из 21

Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
© РИА Новости / Н. Агапов

Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.

Владимир Ильич Ленин произносит речь с Лобного места на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года
18 из 21

Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.

© РИА Новости / Н. Агапов
© РИА Новости / В. Лобода

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.

Владимир Ильич Ленин на прогулке в Горках
19 из 21

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.

© РИА Новости / В. Лобода
© РИА Новости

Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.

Похороны В.И.Ленина. Январь 1924 года
20 из 21

Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.

© РИА Новости
© РИА Новости

27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.

Первый деревянный временный Мавзолей В.И. Ленина
21 из 21

27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.

© РИА Новости
1 из 21

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.

© РИА Новости / Константин Кузнецов
2 из 21

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.

© РИА Новости / Борис Бик
3 из 21

В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.

© РИА Новости / РИА Новости
4 из 21

Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.

© РИА Новости / РИА Новости
5 из 21

Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 21

Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
7 из 21

В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.

© РИА Новости
8 из 21

В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.

© РИА Новости
9 из 21

Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

© РИА Новости
10 из 21

В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.

© РИА Новости
11 из 21

По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".

© РИА Новости
12 из 21

Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.

© РИА Новости
13 из 21

Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.

© РИА Новости
14 из 21

После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.

© РИА Новости / Н. Смирнов
15 из 21

В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.

© РИА Новости / Виктор Булла
16 из 21

Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.

© РИА Новости / У. Хамфриес
17 из 21

Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
18 из 21

Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.

© РИА Новости / Н. Агапов
19 из 21

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.

© РИА Новости / В. Лобода
20 из 21

Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.

© РИА Новости
21 из 21

27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.

© РИА Новости
3620115
Михаил МишустинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Иркутская областьОбщество
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