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2020-04-22T15:20
https://ria.ru/20200422/1570407242.html
Владимир Ленин — революционер и основатель СССР
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570406594_0:187:2049:1339_1036x0_80_0_0_23aa2268c8fb11ddf169ecca9001ec4f.jpg
РИА Новости

Владимир Ленин — революционер и основатель СССР

15:20 22.04.2020
1966
Ровно 150 лет назад родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и создатель первого в истории социалистического государства — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Кузнецов

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.

Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москв
1 из 21

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.

© РИА Новости / Константин Кузнецов
© РИА Новости / Борис Бик

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.

Владимир Ульянов
2 из 21

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.

© РИА Новости / Борис Бик
© РИА Новости / РИА Новости

В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.

Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская
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В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.

Владимир Ильич Ленин (в первом ряду второй справа) среди руководящих деятелей петербургской организации Союз борьбы за освобождение рабочего класса
4 из 21

Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.

Владимир Ильич Ленин на третьей Циммервальдской конференции в Стокгольме
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Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн

Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.

Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова (Театральная площадь
6 из 21

Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
© РИА Новости

В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.

Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля
7 из 21

В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.

© РИА Новости
© РИА Новости

В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.

Владимир Ильич Ленин принимает парад 11 выпуска командиров первых Московских пулемётных курсов
8 из 21

В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов на ткрытии временного памятника К.Марксу и Ф.Энгельсу в Москве. 7 ноября 1918 года
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Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

© РИА Новости
© РИА Новости

В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.

Владимир Ильич Ленин в автомобиле перед отъездом с Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1919 год
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В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.

© РИА Новости
© РИА Новости

По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".

Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов
11 из 21

По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".

© РИА Новости
© РИА Новости

Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.

Владимир Ильич Ленин закладывает первый камень в основание памятника Карлу Марксу на площади Свердлова. 1920 год
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Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.

Владимир Ильич Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца на совещании большевиков с докладом о войне и революции. 1917 год
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Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.

© РИА Новости
© РИА Новости / Н. Смирнов

После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.

Владимир Ильич Ленин с группой командиров обходит строй войск Всевобуча. 25 мая 1919 года
14 из 21

После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.

© РИА Новости / Н. Смирнов
© РИА Новости / Виктор Булла

В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.

Владимир Ильич Ленин в Кремле на заседании одной из комиссий II конгресса Коминтерна
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В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.

© РИА Новости / Виктор Булла
© РИА Новости / У. Хамфриес

Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.

Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
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Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.

© РИА Новости / У. Хамфриес
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн

Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.

Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину
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Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
© РИА Новости / Н. Агапов

Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.

Владимир Ильич Ленин произносит речь с Лобного места на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года
18 из 21

Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.

© РИА Новости / Н. Агапов
© РИА Новости / В. Лобода

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.

Владимир Ильич Ленин на прогулке в Горках
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В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.

© РИА Новости / В. Лобода
© РИА Новости

Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.

Похороны В.И.Ленина. Январь 1924 года
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Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.

© РИА Новости
© РИА Новости

27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.

Первый деревянный временный Мавзолей В.И. Ленина
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27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.

© РИА Новости
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Фото
Популярные комментарии
Один из самых выдающихся людей 20 века.
22 апреля, 17:17
Igor Loshkov
2610009
В моем сердце Ленин занимает особенное место💪
22 апреля, 16:22
antyxa1979
2010008
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