Владимир Ленин — революционер и основатель СССР

Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.
Ленин — фигура для российской истории в равной степени выдающаяся и неоднозначная.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в семье инспектора народных училищ.
В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.
В год, когда Владимир заканчивал гимназию, его старшего брата Александра казнили за подготовку покушения на императора.
Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.
Смерть брата потрясла Ульянова и послужила началом его революционной деятельности.
Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.
Он поступил на юридический факультет Казанского университета, но уже через три месяца был исключен за участие в студенческих беспорядках.
Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.
Некоторое время Владимир Ульянов жил в Самаре под полицейским надзором, работал помощником присяжного поверенного.
В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.
В 1891 году экстерном поступил в Петербургский университет. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и вступил в марксистский кружок.
В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.
В апреле 1895-го выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной русскими эмигрантами под руководством Георгия Плеханова.
Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".
Вскоре по инициативе Ульянова и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".
В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.
В декабре 1895 года Ульянова арестовали. Больше года он просидел в тюрьме, а затем был выслан на три года в село Шушенское.
По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".
По окончании ссылки он покинул Россию и основал в эмиграции марксистскую газету "Искра".
Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.
Распространение газеты позволило создать сеть подпольных организаций на территории Российской империи.
Тогда же Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин.
После Февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию.
В октябре того же года большевики во главе с Лениным пришли к власти.
Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.
Было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров. Ленин стал его председателем.
Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.
Во время Гражданской войны Ленин проводил политику "военного коммунизма", одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), бесконтрольно применявшей репрессии.
Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.
Кризис, возникший после Гражданской войны и не оправдавшихся надежд на революцию в Европе, заставил лидера большевиков признать ошибочность "военного коммунизма" и ввести новую экономическую политику.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, но продолжал диктовать заметки и статьи. Третий инсульт в марте 1923 года сделал его практически недееспособным.
Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года.
27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.
27 января гроб с забальзамированным телом Ленина поместили в специально построенный на Красной площади деревянный мавзолей. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х.