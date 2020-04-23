Минобороны опубликует информацию об участниках Великой Отечественной

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банки данных министерства обороны РФ после 9 мая будут содержать информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны, сообщил заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
"Сейчас настало то благодатное время, которое позволит нам наконец-то разобрать результаты старых поисковых экспедиций, которые пылятся на полках, проверить информацию по банкам данных министерства обороны, которые мы регулярно пополняем и которые после 9 мая будут содержать информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны. Это более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне и не только погибли, отдав за Родину самое дорогое, что у них было – свою жизнь, но и вернулись победителями", - сказал Таранов, выступая на вебинаре "Открытие Всероссийской акции "Вахта Памяти".
По его словам, "никакой коронавирус не сможет остановить работу во имя тех людей, которые отдали за Отечество самое дорогое, что у них было – свою жизнь".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля, 10:19Сказано в эфире"Помним не только героев". Выжившие в концлагерях ждут справедливостиБывшие узники концлагерей просят Следственный комитет РФ расследовать действия финских оккупантов. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, общество стремится получить объективную информацию о прошлом.