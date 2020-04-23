Минобороны опубликует информацию об участниках Великой Отечественной

"Сейчас настало то благодатное время, которое позволит нам наконец-то разобрать результаты старых поисковых экспедиций, которые пылятся на полках, проверить информацию по банкам данных министерства обороны, которые мы регулярно пополняем и которые после 9 мая будут содержать информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны. Это более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне и не только погибли, отдав за Родину самое дорогое, что у них было – свою жизнь, но и вернулись победителями", - сказал Таранов, выступая на вебинаре "Открытие Всероссийской акции "Вахта Памяти".