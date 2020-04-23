Власти Мальты готовы побороться за будущих туристов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Власти острова Мальта готовы побороться за будущих туристов, Власти острова Мальта готовы побороться за будущих туристов, сообщает Times of Malta.

"Мечтай о Мальте сейчас и приезжай потом" - так называется кампания, организованная управлением по туризму страны.

Видеоклип продолжительностью 60 секунд будет выложен в сети и на 14 языках расскажет путешественникам о достопримечательностях страны. Информацию о туристических возможностях государства будут распространять и через соцсети.

"Мы разработали кампанию, ориентированную на путешественников с различными интересами, с помощью которой хотим рассказать о стране и пришласить гостей приехать к нам после пандемии", - рассказала министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарругия Портелли.