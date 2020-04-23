Власти Мальты готовы побороться за будущих туристов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Власти острова Мальта готовы побороться за будущих туристов, сообщает Times of Malta.
"Мечтай о Мальте сейчас и приезжай потом" - так называется кампания, организованная управлением по туризму страны.
Видеоклип продолжительностью 60 секунд будет выложен в сети и на 14 языках расскажет путешественникам о достопримечательностях страны. Информацию о туристических возможностях государства будут распространять и через соцсети.
"Мы разработали кампанию, ориентированную на путешественников с различными интересами, с помощью которой хотим рассказать о стране и пришласить гостей приехать к нам после пандемии", - рассказала министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарругия Портелли.
Как только кризис закончится, конкуренция среди туристических направлений станет жесткой как никогда, говорит директор по маркетингу управления по туризму Мальты Карло Микаллеф. Поэтому необходимо рассказывать о туристических возможностях страны уже сейчас и на всех площадках.