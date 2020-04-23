В Волгограде умер третий пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 23 апр - РИА Новости. Третий пациент с коронавирусной инфекцией умер в Волгограде, он был старше 70 лет и страдал сопутствующими заболеваниями, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитет здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 22 апреля в Волгоградской области были выявлены 145 зараженных коронавирусной инфекцией, 25 человек выздоровели, двое скончались.
"На 23 апреля 165 случаев зарегистрировано, 20 новых случаев за сутки. Зарегистрирован третий летальный исход, это пожилой житель Городищенского района,... ему больше 70 лет, страдал сопутствующими заболеваниями", - сказал Алимов. Он отметил, что мужчина несколько дней лечился дома и говорил, что за пределы региона не выезжал и не контактировал с инфицированными.
По информации Алимова, в больницах находятся 519 человек, в том числе 21 ребенок, от коронавирусной инфекции вылечились 32 человека.
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