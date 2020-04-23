Китай оценил подход России к вопросу о происхождении коронавируса

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Гэн Шуан. Китай ценит объективный, рациональный и научный подход России к вопросу о происхождении COVID-19, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19.

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление. Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг для друга, наши страны связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху… Россия придерживается объективной, научной, справедливой и рациональной позиции касательно вопроса происхождения COVID-19, мы ценим это", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что с самого начала эпидемии COVID-19 Россия и Китай оказывали друг другу твердую поддержку, а тот факт, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин за один месяц дважды провели телефонный разговор, придал импульс для дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с COVID-19.

По его словам, происхождение вируса является научным вопросом, решать который должны ученые.

"Любые попытки политизировать вопрос происхождения коронавируса SARS-CoV-2 или же перекинуть вину на других - неприемлемы. Международное сообщество должно работать сообща, исходя из концепции единой судьбы человечества, и обеспечивать безопасность общественного здравоохранения во всем мире", - подчеркнул он.