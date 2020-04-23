На Украине молодые братья умерли от коронавируса с разницей в сутки

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Два жителя села Иживцы Черновицкой области Украины умерли от осложнений коронавирусной инфекции с разницей в сутки.
Как сообщает Страна.ua, 19-летний Андрей Фрунза попал в больницу с пневмонией в запущенной стадии вечером 19 апреля, а его 24-летний брат Иван — утром 21 апреля. Их тесты на COVID-19 дали положительный результат.
Вместе с сыновьями в больницу попал и их отец — он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В день похорон молодых людей умерла их бабушка.
"Кашляли, лечились дома, потом обратились к семейному врачу, который назначил уколы, но ничего помогало, и тогда братьев отправили в районную больницу в Сторожинцы", — рассказал изданию представитель местных властей.
По словам родственников, у братьев Фрунза не было хронических болезней, однако младший часто болел воспалением легких.
Отмечается, что Черновицкая область лидирует по количеству зараженных коронавирусом на Украине — там насчитывается более тысячи заболевших.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.