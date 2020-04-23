На Украине молодые братья умерли от коронавируса с разницей в сутки

Как сообщает Страна.ua , 19-летний Андрей Фрунза попал в больницу с пневмонией в запущенной стадии вечером 19 апреля, а его 24-летний брат Иван — утром 21 апреля. Их тесты на COVID-19 дали положительный результат.

Вместе с сыновьями в больницу попал и их отец — он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В день похорон молодых людей умерла их бабушка.

"Кашляли, лечились дома, потом обратились к семейному врачу, который назначил уколы, но ничего помогало, и тогда братьев отправили в районную больницу в Сторожинцы", — рассказал изданию представитель местных властей.

По словам родственников, у братьев Фрунза не было хронических болезней, однако младший часто болел воспалением легких.

Отмечается, что Черновицкая область лидирует по количеству зараженных коронавирусом на Украине — там насчитывается более тысячи заболевших.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

Италия и Франция. На первом месте по числу жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, где действует режим крупного бедствия. За ними следуют Испания