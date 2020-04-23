В Ростовской области провели более 20 тысяч тестов на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч тестов на Более 20 тысяч тестов на коронавиус провели в Ростовской области , инфекция выявлена у 469 человек, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин.

"Всего проведено почти 20,4 тысячи тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1702. Запас тест-систем достаточный", - сказал он.

По состоянию на 23 апреля, в регионе зарегистрировано 469 человек заболевших коронавирусом, 71 - за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в регионе составляет 11,1.

За весь период наблюдений 18 человек выздоровели, трое в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением - 3,4 тысячи человек.

Всего в РФ зафиксированы более 62 тысяч случаев COVID-19, умерли 555 человек.