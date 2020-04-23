Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:27
https://ria.ru/20200423/1570451747.html
Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена
https://cdn23.img.ria.ru/images/149459/14/1494591463_0:0:3293:1853_1036x0_80_0_0_ef78815581376a9cb649aac864c87afe.jpg
РИА Новости

Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена

11:27 23.04.2020
4582
© Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер
Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер
© Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире телеканала BFMTV глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"На текущий момент я считаю, и это воля президента Республики, что мы не должны в среднесрочной перспективе открывать Шенгенское пространство на общеевропейском уровне", - сказал министр.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
22 апреля, 20:34Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса во Франции превысило 21 тысячу человек
Он отметил, что "все связанные с границами процедуры должны основываться на эпидемической обстановке в соседних странах".
"Мы должны сохранить контроль между Францией, Германией, Бельгией, Италией, Испанией и нашими соседними странами. Но мы должны учитывать и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Кастанер.
Глава МВД подчеркнул, что "убеждён в том, что до лета покинуть Шенгенскую зону будет гораздо сложнее".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС на 30 суток, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Согласно документам ЕС, эта мера не касается дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе и членов семей европейских граждан.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
23 апреля, 11:03Распространение нового коронавируса
Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом
Согласно рекомендациям Еврокомиссии, пограничники не должны также впускать в Шенгенскую зону граждан с симптомами COVID-19 или тех, кто симптомов не имеет, но был подвержен риску инфицирования. Формальным поводом для отказа во въезде может стать угроза распространения вируса и специальные меры, применяемые конкретным государством для борьбы с коронавирусом. При этом виза из-за временных ограничений не аннулируется.
Позднее Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне борьбы с распространением нового коронавируса. Планируется, что продление и последующее снятие ограничительных мер на границах будет проходить скоординировано в странах Шенгена и ассоциированных государствах.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что границы Шенгенской зоны будут закрыты до сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
831015
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кристоф КастанерЭммануэль МакронМинистерство внутренних дел ФранцииВОЗЕвросоюзФранцияИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
Лента новостейМолния