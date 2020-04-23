Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена

Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер. Архивное фото

Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире телеканала Кристоф Кастанер. Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире телеканала BFMTV глава МВД Франции

"На текущий момент я считаю, и это воля президента Республики, что мы не должны в среднесрочной перспективе открывать Шенгенское пространство на общеевропейском уровне", - сказал министр.

Он отметил, что "все связанные с границами процедуры должны основываться на эпидемической обстановке в соседних странах".

Германией, Бельгией, Италией, "Мы должны сохранить контроль между Францией Испанией и нашими соседними странами. Но мы должны учитывать и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Кастанер.

Глава МВД подчеркнул, что "убеждён в том, что до лета покинуть Шенгенскую зону будет гораздо сложнее".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС на 30 суток, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Согласно документам ЕС, эта мера не касается дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе и членов семей европейских граждан.

Согласно рекомендациям Еврокомиссии , пограничники не должны также впускать в Шенгенскую зону граждан с симптомами COVID-19 или тех, кто симптомов не имеет, но был подвержен риску инфицирования. Формальным поводом для отказа во въезде может стать угроза распространения вируса и специальные меры, применяемые конкретным государством для борьбы с коронавирусом. При этом виза из-за временных ограничений не аннулируется.

Позднее Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне борьбы с распространением нового коронавируса. Планируется, что продление и последующее снятие ограничительных мер на границах будет проходить скоординировано в странах Шенгена и ассоциированных государствах.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что границы Шенгенской зоны будут закрыты до сентября.