В Красном Кресте рассказали о важности избежать новой волны COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса для всех стран разный, главный вызов сейчас в том, чтобы избежать новой волны болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Международного Комитета Красного Креста Роберт Мардини.
"Да, для каждой страны он разный. Это как волна, как цунами, которая затрагивает страны в разное время. В каждой стране своя кривая. Китай был первой страной, там было очень много заболевших, но благодаря решительным мерам - самоизоляции, им удалось значительно снизить число, и теперь они постепенно возвращаются к нормальной жизни. Хотя, конечно, риск всегда остается, и власти знают об этом, и сами китайцы. Вызов состоит в том, чтобы избежать новой волны эпидемии. Это вызов для всех стран", - сказал он.
"Но опять - это не гарантия того, что цифры опять не начнут расти, если меры не будут предприниматься ответственно", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.