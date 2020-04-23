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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:43
https://ria.ru/20200423/1570451291.html
В Красном Кресте рассказали о важности избежать новой волны COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/148086/20/1480862075_0:0:1905:1072_1036x0_80_0_0_d6140e9277efae2ca41f30cbcee044a2.jpg
РИА Новости

В Красном Кресте рассказали о важности избежать новой волны COVID-19

11:22 23.04.2020 (обновлено: 12:43 23.04.2020)
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© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)Роберт Мардини
Роберт Мардини
© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)
Роберт Мардини. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пик пандемии коронавируса для всех стран разный, главный вызов сейчас в том, чтобы избежать новой волны болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Международного Комитета Красного Креста Роберт Мардини.
"Да, для каждой страны он разный. Это как волна, как цунами, которая затрагивает страны в разное время. В каждой стране своя кривая. Китай был первой страной, там было очень много заболевших, но благодаря решительным мерам - самоизоляции, им удалось значительно снизить число, и теперь они постепенно возвращаются к нормальной жизни. Хотя, конечно, риск всегда остается, и власти знают об этом, и сами китайцы. Вызов состоит в том, чтобы избежать новой волны эпидемии. Это вызов для всех стран", - сказал он.
Мардини также отметил, что в европейских странах, наиболее затронутых коронавирусом, таких как Италия и Испания, есть ощущение, что худшее позади.
"Но опять - это не гарантия того, что цифры опять не начнут расти, если меры не будут предприниматься ответственно", - подчеркнул он.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Читайте полный текст интервью >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоберт МардиниКрасный КрестКитайИталияИспанияВ мире
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