Роберт Мардини: коронавирус, как цунами, накрывает всех в разное время

Вспышка нового типа коронавируса стала вызовом не только для государств, но и для ведущих гуманитарных организаций. О работе Международного комитета Красного Креста во времена пандемии, помощи Украине и Венесуэле, а также о возможном развитии вируса в разных странах корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой рассказал новый генеральный директор МККК Роберт Мардини

— Вы вступили в должность генерального директора МККК 30 марта, можно сказать, в разгар пандемии. Думаю, первые несколько дней были непростыми для вас.

— Абсолютно. Я бы никогда не мог представить себе, что начну работать в своей новой должности из дома, в разгар такого беспрецедентного кризиса, который затронул весь мир и жизни миллиардов людей. Если честно, это кажется сюрреалистичным. Я приехал в Женеву как раз в тот день, когда власти страны приняли решение о самоизоляции. Я не смог поехать в офис и начал работать сразу удаленно. Так что начало было не совсем гладким. Я думаю, что, как организация, МККК привыкла работать в самых тяжелых кризисных ситуациях, мы привычны к различным сценариям развития событий, регулярно сталкиваемся с разрушительными событиями природного или человеческого характера. Но я думаю, никто не мог вообразить себе кризис такого масштаба. Конечно, я чувствую огромную ответственность, возглавляя нашу организацию в подобных беспрецедентных условиях, но в то же время это возможность. Это возможность посмотреть, как мы можем делать нашу работу лучше, как мы переосмысливаем гуманитарный опыт, наше рабочее место, командировки. В нашей организации много командировок. Сейчас мы видим, что мы можем делать работу дистанционно. Это знания, и их нужно капитализировать. Еще месяц назад я не мог себе представить, что буду работать дома, но сегодня это новая норма для почти трех миллиардов людей. Это не означает, конечно, что это не представляет вызова для всех, но это проверка наших способностей на гибкость, адаптивность, сопротивляемость.

— Давайте перейдем тогда к практическим вопросам. Международный комитет Красного Креста ранее заявлял, что принимает меры для предотвращения распространения нового коронавируса в сирийском лагере беженцев Аль-Холь и готов оказать помощь в других частях страны. Что это за меры? Есть ли какие-то результаты уже?

— Давайте сразу поясним, что ситуация в лагере Аль-Холь была тяжелой еще до коронавируса. Условия жизни там очень тяжелые. Мы вместе с Сирийским арабским Красным Полумесяцем и Красным Крестом Норвегии руководим госпиталем в этом лагере и предоставляем медицинскую помощь жителям лагеря. Большая часть из них женщины и дети. Из хороших новостей — наш полевой госпиталь продолжает работать, и наша команда начала принимать все необходимые дополнительные профилактические меры для защиты пациентов и, конечно, самих себя. Администрация лагеря ввела ограничения на передвижение, это оказывает некоторый эффект, потому что помогает предотвратить распространение вируса. Но это также сказывается и на других видах деятельности. В этом лагере МККК занимается воссоединением семей. Конечно, это ограничение движения ослабляет эффект нашей операции. Мы снабдили госпиталь оборудованием таким образом, чтобы было больше мест, где можно помыть руки, где наши коллеги показывают, как правильно это делать. Мы делаем все что можем, чтобы избежать распространения вируса, в особенности там, где люди наиболее уязвимы. Безусловно, лагерь Аль-Холь одно из таких мест, где люди очень уязвимы и без коронавируса, поэтому мы фокусируемся на них. Сирия в целом — одна из стран, где мы проводим гуманитарную операцию на протяжении очень долгого времени. Мы помогали местным властям поддерживать водоснабжение, чтобы у людей был доступ к питьевой воде. Я думаю, эти проекты имеют особое значение сейчас, потому что одна из главных мер против коронавируса это улучшение санитарно-гигиенических условий. Мы также занимаемся поддержкой тех, кто находится в местах лишения свободы. Это очень уязвимая группа людей. В любой стране пандемия всегда опасна для тюрем, поэтому важно поддерживать власти в улучшении санитарных условий там.

— Ка к вы уже сказали, коронавирус затронул весь мир. Но о каких-то странах известно больше, о каких-то меньше. Ранее газета Financial Times сообщила, что власти КНДР в последнее время частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса. Обращался ли Пхеньян к МККК?

— Нет, насколько я знаю, мы не получали никаких запросов от КНДР. МККК пристально следит за ситуацией там с самого начала и находится в контакте с партнерами организации, а именно с Международной Федерацией Красного Креста (И Красного Полумесяца (МФКК). — Прим. ред.) и Красным Крестом Северной Кореи. Мы с ними в контакте, мы не получали никакого определенного запроса. Мы по-прежнему ведем свои обычные программы, которые включают помощь с водоснабжением и санитарией в ряде мест страны, но, конечно, не везде. Я думаю, большинство стран в этой части света вводят профилактические и чрезвычайные меры. Национальные общества Красного Креста играют вспомогательную роль для властей в разных странах. Может быть, Красный Крест КНДР уже активизировал свою деятельность, но нам не сообщали ни о каком запросе о дополнительной помощи, на данном этапе по крайней мере.

— Мы знаем, что Венесуэла получила гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Планирует ли МККК направить помощь Каракасу?

— Делегация МККК в Каракасе организовала свою гуманитарную работу, чтобы действительно содействовать профилактике и заботе о людях, заболевших коронавирусом. Мы сфокусировались на том, чтобы усилить снабжение медучреждений и тюрем медицинскими товарами, усилить техническую поддержку. Это включает оказание медицинской помощи наиболее уязвимым слоям общества, это также суповые кухни в штатах Каракас, Тачира и Боливар. В центрах здравоохранения по всей стране МККК усилил подготовку медперсонала, предоставляет санитарно-гигиенические средства и медоборудование. В госпиталь Ruiz y Páez в штате Боливар на юге Венесуэлы было доставлено такое медоборудование, как ингаляторы, маски для ингаляторов и другие важные вещи. Мы помогаем в области медэкспертизы, снабжая морги рекомендациями и материалами для работы с умершими от коронавируса. Мы провели реконфигурацию нашей работы в Венесуэле, чтобы помогать там местным властям и нашим коллегам по Красному Кресту. Обычно для нас, как для гуманитарной организации, большим вызовом являются командировки сотрудников. Большинство стран сейчас ввели ограничения на передвижения и въезд людей, но перевозка оборудования все еще возможна. Конечно, это тяжелее и занимает больше времени, цены поднимаются не только на товары, связанные с коронавирусом, но и на все гуманитарные товары. Это вызов для нас, но мы все еще можем обеспечивать нашу операцию.

— То есть отдельной помощи Венесуэле у вас не было, вы изменили ход работы уже существующих в стране центров?

— Я не могу сейчас сказать детально. Мы скорректировали наши запасы и товары с учетом коронавируса. Мы поддерживаем многие страны медицинским оборудованием, средствами личной защиты, которые также используются для борьбы с коронавирусом.

— Но МККК собирается направлять отдельный груз помощи для Венесуэлы?

— У меня нет деталей каждой операции, но наш логистический центр работает круглосуточно, чтобы снабжать все наши делегации по всей планете. Мы высылаем помощь в первую очередь в те страны, которые больше всего нуждаются в этом. Конечно, МККК не может в одиночку этим заниматься, и мы находимся в контакте с другими организациями, различными министерствами здравоохранения. К сожалению, нам нужно ставить что-то в приоритет.

— В начале апреля Украина получила 13 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Планируется ли новая поставка помощи?

— Обычно мы стараемся высылать помощь, когда можем, потому что такая необходимость существует. В Украине, несмотря на коронавирус, продолжается конфликт. С начала пандемии по меньшей мере четыре мирных жителя были ранены в перестрелке, еще один мирный житель погиб. Всем этим я хочу сказать, что, помимо потребностей, вызванных вирусом, есть еще и потребности из-за вооруженного конфликта. Меры профилактики коронавируса делают людей еще более уязвимыми. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто живет на линии соприкосновения. МККК напоминает всем сторонам принимать все возможные меры предосторожности и щадить мирных жителей, ключевые объекты инфраструктуры при ведении боевых действий. Инфраструктура, особенно связанная с водой, должна быть защищена. Сейчас, во времена пандемии, это еще более важно, чем обычно. Удар по водной инфраструктуре может привести к разрушительным последствиям для двух миллионов людей, живущих в зоне конфликта. МККК недавно отправил медицинское оборудование и лекарственные средства из Женевы в Киев при поддержке украинских властей для борьбы с коронавирусом в Донбассе. Это стало дополнением к помощи, которая была доставлена 18 грузовиками с гуманитарной помощью ранее для лечения хронических заболеваний. Ее получили 24 тысячи человек по обе стороны линии соприкосновения. Сотрудники МККК принимают меры для того, чтобы свести к минимуму контакты при доставке помощи, по возможности оставляют пакеты у дверей домов. Мы продолжим оказывать помощь тем, кто страдает в результате конфликта, а теперь и коронавируса, по обе стороны линии соприкосновения. Скорее всего, нам нужно будет опять послать туда помощь. Очевидно, что одной поставки, даже если это важная поставка 13 тонн помощи, будет недостаточно.

— Когда в таком случае возможна новая?

— Мы уже там, у нас там есть представители. Я не знаю дату следующей поставки, это будет решаться нашими командами в зависимости от того, как они регулируют запасы и могут ли они поехать на обе стороны линии соприкосновения и доставить помощь. Я слышал, что работа на местах началась, и я действительно воодушевлен тем, что наши сотрудники выполняют прекрасную работу там.

— На днях США объявили о приостановке финансирования ВОЗ, было много обсуждений этой темы. Как в МККК расценивают подобные действия Вашингтона? Скажется ли это решение на ситуации в самих США, где число зараженных коронавирусом пока самое большое в мире?

— МККК не в том положении, чтобы комментировать политическое решение государства. Я могу сказать так: если мы что-то и выучили из этой истории с эпидемией, так это то, что этот вирус не знает границ. Я думаю, что вся планета столкнулась с кризисом беспрецедентного масштаба. В МККК мы считаем, что это глобальный кризис, который требует глобального скоординированного ответа, сотрудничества. Сложно поверить в то, что любая страна может решить эту проблему в одиночку. Мы живем в очень глобализованном и взаимосвязанном мире, поэтому МККК фокусируется на странах, затронутых конфликтом. В этих странах люди уже ослаблены многолетним конфликтом, ограниченным доступом к медучреждениям и услугам, как, например, в Африке. Этот кризис — уникальная возможность для всего мира объединить усилия, чтобы бороться и сдержать эту эпидемию на глобальном уровне.

— Говоря о политике разных государств, как вы оцениваете ситуацию по борьбе с коронавирусом на текущий момент? В каких странах, на ваш взгляд, борьба ведется наиболее эффективно?

— Это новый вирус, и сегодня весь мир учится, включая научное сообщество. Есть уже какая-то точная информация, мы знаем, как вирус передается, но очень тяжело ответить на этот вопрос. Пандемия затрагивает страны в разное время. Для меня это как цунами, которые затрагивают разные страны в разное время. Есть начало, есть развитие пандемии, профилактические меры в основном одни и те же во всем мире, но разница в том, когда государства решили ввести эти меры и как сильно пандемия задела эти государства. Пока что хорошая новость в том, что наиболее уязвимые страны — Африка, Ближний Восток, Сирия, Йемен, к счастью, не были так сильно затронуты, как Китай, Италия, Испания и даже США. Очень сложно сказать, так как много факторов. Никто не может сегодня объяснить, помогает ли высокая температура бороться с вирусом или нет. Но пока это, может быть, возможность для нас и других гуманитарных организаций инвестировать как можно больше в предотвращение распространения вируса в такие страны, как Сирия, Йемен, Сомали и другие страны, которые сталкиваются с двойным вызовом — конфликт в стране и вирус. Иногда и климатические изменения. В Ливии, например, усилились боевые действия, и люди уже не знают, что страшнее — авиаудар или коронавирус, поэтому так важно делать все, что в наших силах, и мы это делаем, чтобы минимизировать возможность распространения коронавируса там.

— Сейчас мы видим очень много докладов и прогнозов о том, когда пик пандемии будет пройден, и ситуация разнится от страны к стране. Каков прогноз МККК?

— Это тоже очень сложный вопрос. Мы знаем, что главный вызов — это выявление коронавируса, тест. Даже статистика, цифры — только часть реальности. Представьте такие страны, как Сирия, Йемен, где очень ограниченные возможности провести тесты. Все, что мы знаем, это то, что в госпиталях нет большого наплыва людей, тяжело больных коронавирусом. Мы их не видим, но, может, мы не видим их потому, что они не смогли добраться до больницы? Мы знаем, что до коронавируса в Йемене люди умирали, потому что у них не было топлива доехать до больницы или потому что госпиталь был разбомблен. Я думаю, и это грустно, что во многих странах Африки, в Сирии, Йемене будет сложно знать точно, кто заразился, кто нет. Люди могут умирать, и никто не будет знать, умерли они от коронавируса или от другой болезни, потому что не было возможности провести тесты.

— Понятно, что когда мы говорим о Йемене, Сирии, это все-таки чрезвычайные обстоятельства. Но если взять европейские страны, можем ли мы что-то спрогнозировать?

— Я сейчас живу в Швейцарии. В последние дни было выявлено, что мы достигли пика кривой. Она начинает идти вниз. Идут дискуссии о том, как начать выходить из карантина, как запускать экономику, бизнес. Но, конечно, с осторожностью, никто не хочет рисковать. То, что кривая перестала расти, это результат действий всего населения. Вы не можете все сразу открыть. Подобные дискуссии идут во всех европейских странах сейчас — как вернуться к обычной жизни? Экономику нужно восстанавливать, но так, чтобы это не нанесло ущерб результатам борьбы. Это все непростые решения, и никто полностью не уверен. Мы будем учиться в процессе. В Испании и Италии во многих городах есть ощущение сейчас, что худшее позади, но это не гарантия того, что цифры опять не начнут расти, если меры не будут предприниматься ответственно. Сложно давать точные предсказания.

— По вашему мнению, пик пандемии наступит в разное время в разных странах?