МККК не получил запрос КНДР о помощи в тестировании на коронавирус

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не получал запроса от КНДР о помощи в проведении тестов на коронавирус в стране, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что власти Северной Кореи частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19.
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"Нет, насколько я знаю, мы не получали никаких запросов от КНДР. МККК пристально следит за ситуацией там с самого начала и находится в контакте с партнерами организации, а именно, с Международной Федерацией Красного Креста (и Красного Полумесяца (МФКК) - ред.) и Красным Крестом Северной Кореи. Мы с ними в контакте, мы не получали никакого определенного запроса", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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