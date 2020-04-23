МККК не получил запрос КНДР о помощи в тестировании на коронавирус

"Нет, насколько я знаю, мы не получали никаких запросов от КНДР. МККК пристально следит за ситуацией там с самого начала и находится в контакте с партнерами организации, а именно, с Международной Федерацией Красного Креста (и Красного Полумесяца (МФКК) - ред.) и Красным Крестом Северной Кореи. Мы с ними в контакте, мы не получали никакого определенного запроса", - сказал он.