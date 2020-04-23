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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:43
https://ria.ru/20200423/1570451061.html
МККК не получил запрос КНДР о помощи в тестировании на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

МККК не получил запрос КНДР о помощи в тестировании на коронавирус

11:20 23.04.2020 (обновлено: 12:43 23.04.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не получал запроса от КНДР о помощи в проведении тестов на коронавирус в стране, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что власти Северной Кореи частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19.
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"Нет, насколько я знаю, мы не получали никаких запросов от КНДР. МККК пристально следит за ситуацией там с самого начала и находится в контакте с партнерами организации, а именно, с Международной Федерацией Красного Креста (и Красного Полумесяца (МФКК) - ред.) и Красным Крестом Северной Кореи. Мы с ними в контакте, мы не получали никакого определенного запроса", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Роберт МардиниВОЗКНДРВ мире
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