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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:17
https://ria.ru/20200423/1570451013.html
В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 459
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 459

11:18 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 459 человек, число жертв выросло до двух, сообщает правительство региона.
"По сообщению регионального штаба, число жителей Брянской области, заболевших новой коронавирусной инфекцией, за сутки увеличилось на 60 человек. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 250 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны 89 человек. По данным на утро четверга, число умерших жителей региона с диагнозом коронавирус выросло до двух. Однако о подробностях второго летального исхода пока не сообщается.
Накануне сообщалось, что в городе Сельцо зарегистрирована вспышка COVID-19. Очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью, где постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельцо официально подтверждено 79 случаев заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Отмечается, что из регионального бюджета на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции выделено 805,5 миллиона рублей. Оборудовано более 600 коек для лечения больных c COVID-19. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 8 тысяч жителей региона.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
000200
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БогомазКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗСельцоБрянская областьОбщество
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