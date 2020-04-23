В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 459

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших COVID-19 Брянской области достигло 459 человек, число жертв выросло до двух, сообщает правительство региона.

"По сообщению регионального штаба, число жителей Брянской области, заболевших новой коронавирусной инфекцией, за сутки увеличилось на 60 человек. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 250 случаев заражения", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны 89 человек. По данным на утро четверга, число умерших жителей региона с диагнозом коронавирус выросло до двух. Однако о подробностях второго летального исхода пока не сообщается.

Накануне сообщалось, что в городе Сельцо зарегистрирована вспышка COVID-19. Очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью, где постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельцо официально подтверждено 79 случаев заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора

Отмечается, что из регионального бюджета на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции выделено 805,5 миллиона рублей. Оборудовано более 600 коек для лечения больных c COVID-19. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 8 тысяч жителей региона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.