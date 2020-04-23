Потомки советских ветеранов в Ливане расскажут сверстникам о войне

БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанский народ пережил множество войн и оккупаций, лакомый кусок средиземноморской земли постоянно переходил из рук в руки. Жители этой маленькой страны прекрасно знают цену памяти о своих героях, только вот в местных школах с французской и американской системой образования практически отсутствуют параграфы с описанием вклада в победу над фашизмом советского народа. Потомки ветеранов Ливанский народ пережил множество войн и оккупаций, лакомый кусок средиземноморской земли постоянно переходил из рук в руки. Жители этой маленькой страны прекрасно знают цену памяти о своих героях, только вот в местных школах с французской и американской системой образования практически отсутствуют параграфы с описанием вклада в победу над фашизмом советского народа. Потомки ветеранов Великой Отечественной войны из семей российской диаспоры решили исправить исторический пробел и рассказать своим сверстникам в школах о подвигах своих героев и России в целом.

Автографы Победы

Ливане живут тысячи граждан России и других стран постсоветского пространства. Каждый год во время проведения акции "Бессмертный полк" можно оценить количество проживающих здесь потомков героев той страшной войны.

Школьники начальных и средних классов с неподдельным интересом расспрашивают своих мам, бабушек и дедушек о тех, благодаря кому они живы. Они вместе с родителями участвуют в десятках мероприятиях, посвященных Великой Победе. Многие учатся в школах с американской или французской программой, где стараются умалчивать о подвиге советского народа во Второй мировой войне, и многие ливанские дети реально думают, что СССР помогли победить лишь лютые морозы и помощь западных союзников.

Преподаватель русского языка при Российском центре науки и культуры Наталья Семаан в преддверии празднования юбилея Великой Победы дала детям задание написать сочинение в память о ветеранах в их семьях. Дети в возрасте от 8 до 12 лет практически по памяти написали истории своих героев, и это были реальные истории. Ученики рассказали о военном пути: где сражались и где были похоронены их предки. На каждом листочке тетради отразились "автографы победы" - так назвала их произведения позже сама Семаан.

Донести правду

"Я учусь во французской школе, и у нас стараются не затрагивать тему войны, в принципе… Моя учительница разрешила мне рассказать всему классу события того времени. Это далось мне очень тяжело, потому что никто ничего не понимал. И до сих пор некоторые ребята дразнят меня. Очень тяжело донести до людей правду", - рассказывает ученик школы "Кедр" при РЦНК 12-летний Даниэль Диа.

Даниэль помнит историю своего прадеда и его брата. Знает их подвиги и истории победы. "Брыков Андрей Иванович, я бы очень хотел встретиться с тобой, хотел бы узнать об истории строительства Байконура, в котором ты принимал участие, что же на самом деле ты делал в Корее… Я, твой правнук, живу в другой стране, но донесу всю правду и не дам исказить историю. Спасибо за победу! Горжусь и помню! Твой правнук Даня", - такими строчками завершил молодой человек свое сочинение.

Ваннеса Иссаи, 14 лет, потомок пяти ветеранов, сделала презентацию о Великой Отечественной войне и подвиге своего прадедушки в одной из школ в Бейруте , где она учится.

"Только в седьмом классе в учебниках по истории был один параграф о Великой Отечественной войне, в котором была очень уменьшена роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии, при этом уделено внимание США и сказано: если бы не наши союзники, то СССР проиграл бы войну. Когда мы проходили эту тему, мне очень захотелось рассказать правду о войне", - говорит Ванесса из Севастополя . В своем сочинении она написала о трех своих прадедах и двух прабабушках.

"Они обе (прабабушки) рассказывали мне об ужасах, голоде, о тяжелом времени войны. Я очень горжусь своими предками и считаю, что весь мир должен знать правду о войне", - объясняет свою жизненную позицию Ванесса.

Разные версии истины

"Я живу и учусь в Ливане, где студентам рассказывают разные версии истины. В одной Гитлера победили французы, в другой - американцы, но настало время всем моим сверстникам узнать, что СССР сыграл самую большую роль в этой победе … Спасибо каждому герою за мир", - написала в своем сочинении 12-летняя Назокат Махмудова.

Ее брат Афзал рассказал, что учится в американской школе, где детям рассказывают, что самую важную роль в победе над фашизмом сыграли США. "Но я являюсь прямым потомком героев Великой Отечественной войны… Надеюсь однажды последовать их примеру, ставить благородные цели и добиваться их. Я бы хотел посвятить свою жизнь на благо людям и передать эти ценности другим", - написал 11-летний ученик.