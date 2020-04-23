В Якутии карантин ввели на территории вахтового поселка

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ о введении карантина на территории вахтового поселка ООО "Востсибспецмонтаж" в Сунтарском улусе, сообщает оперативный штаб республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
В четверг ограничительные мероприятия приняты в поселке вахтовиков одного из улусов республики, где выявлено 10 больных коронавирусом.
"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования "Сунтарский улус (район)" постановляю… ввести на отдельной территории сельского поселения "Кутанинский наслег"… (далее – вахтовый поселок) карантин", - говорится в тексте указа.
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Ранее карантин из-за коронавируса был введен в городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района, а также в вахтовых поселках на территории Чаяндинского месторождения республики.
По состоянию на 23 апреля в Якутии зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом, из них 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 17 человек полностью выздоровели, 90 получают лечение в инфекционных стационарах республики: 43 - в Алдане, 28 - в Якутске (в том числе из Горного - двое, из Ленска - один, из Вилюйска- один), 10 - в Сунтарах , пятеро - в Ленске, двое - в Вилюйске, один - в Мирном, один - в Нерюнгри.
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