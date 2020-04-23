В Якутии карантин ввели на территории вахтового поселка

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ о введении карантина на территории вахтового поселка ООО "Востсибспецмонтаж" в Сунтарском улусе, сообщает оперативный штаб республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.