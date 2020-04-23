В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 238

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 25, всего в регионе 238 случаев заражения, сообщает обладминистрация.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 4774 новых случая, в том числе 25 - в Липецкой области.
"Всего за время эпидемии в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 находятся на лечении", - говорится в сообщении.
Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков сообщил РИА Новости, среди новых пациентов есть приехавший в Липецкую область из Москвы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.