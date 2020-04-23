В Москве зарегистрировали 1959 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в России зарегистрировано в Москве - 1959, Подмосковье - 688 и Санкт-Петербурге - 191, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В среду статистика столицы увеличилась на 2548 заболевших. Таким образом, прирост снизился примерно на 23%.
"Распределение по субъектам: Москва -1959, Московская область - 688, Санкт-Петербург - 191", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 4 774 в 81 регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.