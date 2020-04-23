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2020-04-23T10:28
https://ria.ru/20200423/1570447509.html
Эксперты оценили 100 дней работы Мишустина
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РИА Новости

Эксперты оценили 100 дней работы Мишустина

10:28 23.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сто дней Михаила Мишустина на посту председателя правительства России пришлись на форс-мажорные обстоятельства: распространение коронавируса отодвинуло на второй план ускорение реализации нацпроектов и заставило его в оперативном режиме создать работоспособную команду по внедрению экстренных мер спасения экономики, часть из которых уже сработали, но пока "буксует" поддержка малого и среднего бизнеса, есть "перегибы" в сфере здравоохранения, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Впереди, по словам экспертов, перед кабинетом министров архисложная задача - выйти из постэпидемического коллапса с минимальными потерями и приступить не только к восстановлению, но и развитию всех отраслей экономики.
Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Мишустина председателем правительства вышел 16 января 2020 года спустя день после того, как его предшественник Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином.
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Что ждать от нового кабмина? Политики и эксперты о команде Мишустина Парламентарии, эксперты и общественные деятели поделились в эфире радио Sputnik мнениями о составе нового кабинета министров и рассказали, каких шагов ждут от правительства Михаила Мишустина.
Структура правительства видоизменилась: вместо 10 вице-премьеров у Мишустина их девять, в том числе один в статусе первого заместителя в лице Андрея Белоусова; количество министерских портфелей сократилось с 22 до 21 из-за ликвидации Минкавказа, на своих постах остались старожилы: министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, женщин в кабмине осталось всего три: две в ранге вице-премьеров и одна министр.

Антикризисное управление

Как отмечает политолог Александр Коньков, правительство Михаила Мишустина изначально пришло для решения задачи, связанной с технологизацией управления национальными проектами, но эти приоритеты с распространением коронавируса отошли назад, и новому кабмину пришлось полностью переформатироваться, став по сути "правительством антикризисного правления".
"Мы видим, что правительство работает действительно в режиме каждодневного реагирования на распространение кризисных явлений. И в этом контексте можно отметить то, что правительство продемонстрировало не столь очевидную политическую динамичность, как ожидалось со стороны наблюдателей, но с другой стороны - вот эту техническую, в хорошем смысле техническую, работоспособность, такое оперативное спокойствие, оперативную уверенность",- сказал Коньков.
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По словам старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, до Мишустина в России не было ни одного премьера, который начинал бы с одной повесткой, но был вынужден следовать другой.
"За этот недолгий срок - 100 дней - это недолгий срок - повестка, в которой работает Мишустин, резко изменилась. Он начинал с повестки развития, причем развития ускоренного - в соответствии со стратегией ускоренного развития, которая была сформулирована Владимиром Путиным... Но достаточно быстро серьезные коррективы внесла пандемия. И ему пришлось работать уже в рамках обстоятельств чрезвычайного характера", - отметил политолог.
Несмотря на экстренную смену повестки, Мишустин смог показать себя как эффективный руководитель, не допустив принципиальных и серьезных ошибок, добавил Зудин.
"Я думаю, что одним из новых серьезных вызовов была существенная децентрализация управленческой деятельности. Она произошла вследствие того, что пандемия создала соответствующие императивы, и решения были приняты президентом, но именно Мишустину приходится действовать в этой новой децентрализованной управленческой схеме. И как мне представляется, он в общем работает в ней достаточно эффективно", - считает эксперт.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин также отмечает, что Мишустин попал в очень сложную ситуацию с самого начала.
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"Если его предшественники имели возможность поработать, что называется, в условиях ординарных, то Михаилу Мишустину пришлось работать сразу в условиях экстраординарных, даже форс-мажорных. Поэтому сейчас мы не можем оценивать его как простого премьера, мы оцениваем его как кризис-менеджера",- пояснил политолог.

Нужно поддержать малый бизнес

Оперативная работа в непростой ситуации из-за пандемии - несомненный плюс в работе нового кабинета министров, хотя есть и минусы, отмечает Мухин.
"Мне кажется весьма тревожной ситуация с национальными проектами, которая забуксовала, а второе – ситуация с микроэкономикой, то есть имущественное и финансовое положение граждан, а также малого и среднего бизнеса. К сожалению, сработал рефлекс, и кабинет министров принялся спасать крупный бизнес, в то время как малый и средний бизнес оказался на грани выживания. И чем это все закончится пока ни я, ни Мишустин сказать не могут", - добавил он.
С его мнением согласен и директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов, который также отмечает, что в сложных экономических условиях власти принимают ряд мер поддержки, но не всегда этого достаточно.
"Сейчас буксует поддержка малого, среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Но тем не менее, должен сказать, что в этих условиях такая форма, которая создана в первую очередь президентом, и есть рабочая группа в Госсовете, и есть оперативный штаб, и все это работает",- сказал эксперт.
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По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, сейчас правительству необходимо выделить те отрасли, которые наиболее серьезно снизили потребление и которые находятся в риск-сегменте. "Это не бюджетники, а малый и средний бизнес, люди, которые потеряли занятость, попали под сокращение. Их выцеливать, прежде всего – вот в этом основная задача состоит, стимулировать спрос",- полагает он.
При этом политолог отмечает, что сделать это нужно в сжатые сроки в ситуации международного коллапса с точки зрения экономических связей.
Некоторые перегибы в работе правительства Мухин видит в области здравоохранения, которая функционирует в экстремальных условиях.
"Все лечат сейчас коронавирус, остальных болезней как будто нет, хотя они никуда не делись. Здесь нужно четкую систему приоритетов расставить. Борьба с коронавирусом должна иметь позитивный результат, и ни в коем случае не иметь результатом смерть социалки и экономики", - считает политолог. "Коронавирус приходит-уходит, а экономика должна остаться, а социальная отрасль тоже выжить. А у нас получается, что исполнительная вертикаль борется с коронавирусом и забывает, будто другого ничего нет больше",- добавил Мухин.
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Восстановление экономики

В будущем перед правительством Мишустина будет стоять исключительно трудная задача - восстановление и развитие экономики, отмечают все эксперты.
"Задача: как совместить возобновление масштабной работы экономики с продолжающейся борьбой с пандемией? Как в условиях плато, на которое мы все-таки так или иначе выйдем, и оно будет достаточно длительным, и плюс дальше возможны рецедивы, срывы, вторые волны, как в этих условиях обеспечить возобновление масштабной работы российской экономики в полноценном режиме - в котором она работала до пандемии?"- сказал Зудин.
Эксперт добавил, что кабмину необходимо будет решать гуманитарные задачи защиты российских граждан от пандемии одновременно с вопросами восстановления и развития российской экономики.
"Тем более, что стратегические цели, поставленные Владимиром Путиным - я имею в виду, прорывная модель развития - их никто не отменял, а они, наоборот, стали еще более настоятельными",- констатирует Зудин.
Мухин также добавил, что правительству предстоит вывести страну из экономического коллапса, в который она входит из-за ситуации с коронавирусом. "Впереди стоит запуск экономики и нормальное ее функционирование, исполнение нацпроектов. К сожалению, они отошли с первого на третий план",- отметил аналитик.
По мнению Точенова, после окончания пандемии помимо экономических проблем правительству будет необходимо пересмотреть взгляды на здравоохранение, решить вопросы по цифровизации.
"Где то самое электронное правительство, о котором много говорили, которое что-то делало?.. Вот сейчас, если бы все это было сделано в свое время, то потери наши были бы значительно меньше. Переход вот в этот режим работы проектной и электронной, это необходимо, это данность нашего времени", - считает он.
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МинкавказМихаил МишустинДмитрий МедведевСергей ЛавровМГИМОПолитика
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