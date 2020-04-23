Больше 40% учителей считают проблемным оценивать учеников на "удаленке"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Больше 40% учителей считают, что оценивать работу учеников в условиях дистанционного обучения невозможно, так как они все равно найдут способ списать, показало исследование, проведенное НИЦ социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

"Почти половина (43%) наставников считают, что ставить оценки в условиях дистанционного обучения (ДО) невозможно, так как ученики все равно найдут способ списать", - говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте вуза.

Авторы исследования также отметили, что есть противоречие между убеждением респондентов в том, что оценивание можно и нужно проводить, используя всевозможные системы тестирования, и фактической неготовностью педагогов использовать для этого имеющийся инструментарий. Так, сервисы для создания онлайн-тестов не используют 51% опрошенных учителей.

Также абсолютное большинство учителей - 90% участников опроса - утверждают, что для дистанционного обучения требуется стабильное и устойчивое интернет-соединение, но есть оно только у 66% опрошенных.

Еще 86% сказали, что им нужно оборудованное рабочее место: ноутбук, компьютер, планшет, онлайн-доска с возможностью совместной работы в реальном времени. В школах оборудованные соответствующим образом рабочие места имеют лишь 60% педагогов.

Также 90% респондентов заявили, что испытывают потребность в методической поддержке при организации дистанционного обучения. Получают же такую помощь в форме мастер-классов, вебинаров, консультаций 62% учителей. Наибольшую трудность вызывает у педагогов установка программного обеспечения, программ совместной работы в реальном времени, сотрудничество с коллегами на общих цифровых ресурсах.

Отмечается, что в школах по-прежнему остра проблема с обеспечением педагогов доступом к контентным ресурсам и контрольно-измерительным материалам. При высокой потребности учителей (97%) в доступе к образовательным онлайн-ресурсам с готовым контентом для подготовки и проведения федеральных и региональных учебных занятий, реально таковыми располагают 68% респондентов.

Кроме того 96% учителей считают необходимым условием организации дистанционного обучения наличие у школы базы цифровых, в том числе мультимедийных и интерактивных, контрольно-измерительных материалов. Однако лишь около 30% подтвердили, что таковая имеется в образовательной организации.

В частности, добавляется, что каждый третий сообщил, что не обеспечивается техническими средствами, примерно столько же не получают технической помощи специалиста по настройке и использованию программ с возможностью онлайн-работы в реальном времени.

Добавляется, что 60% опрошенных учителей рассказали, что в их школах до карантина дистанционным обучением никто не занимался и опыта преподавания в этом формате у них просто нет. Тем не менее, значительная часть педагогов подтвердили готовность к работе в этом режиме.

Исследование ФИРО РАНХиГС, проходило 7–14 апреля и было направлено на измерение готовности субъектов образования к дистанционному обучению в условиях карантина, а также на изучение влияния новых условий преподавания на образовательные результаты учащихся общеобразовательных школ.