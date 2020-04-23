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2020-04-23T10:23
https://ria.ru/20200423/1570447215.html
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
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РИА Новости

Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем

10:23 23.04.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики, для БРИКС данный расклад создает риск внутренних расколов: США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с Пекином, со временем они могут подключить Бразилию и ЮАР, говорится в докладе экспертов Международного дискуссионного клуба "Валдай" "БРИКС и пандемия соперничества".
Валдайский клуб в год председательства РФ в БРИКС проанализировал потенциал сотрудничества в рамках группы в период и после пандемии.
"Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики первой половины XXI века, что актуализирует вопрос о роли других стран БРИКС. Для БРИКС данный расклад создает, прежде всего, риск внутренних расколов. США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР, со временем они могут подключить Бразилию и ЮАР", - говорится в докладе экспертов.
По их прогнозам, борьба развернется и в технологической сфере, где доминируют две платформы – американская и китайская. "Если, к примеру, одна из стран БРИКС сделает выбор в пользу американской платформы и введет ограничения для китайских производителей, ответные меры КНР будут крайне болезненными и последуют незамедлительно", - предупреждают аналитики.
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При этом эксперты Валдайского клуба убеждены, что "группа БРИКС ни в коем случае не должна втягиваться в набирающие обороты треки противостояния США–Китай и США-Россия". "Пандемия стала еще одной площадкой политического соперничества: ни один из характерных для него механизмов (санкции, торговые и информационные войны, гонка вооружений) не был выведен из строя", - отмечается в их докладе.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 2020 год - период российского председательства в группе.
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"БРИКСКитайЮАРБразилияИндияСШАВ мире
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