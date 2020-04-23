"Роскосмос" объяснил удорожание проекта "Ангара"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Необходимость увеличить стоимость разработки "Роскосмоса" . Необходимость увеличить стоимость разработки ракеты "Ангара" обусловлена созданием ее модернизированной версии, в том числе для запусков с Восточного начиная с 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе

Представители госкорпорации напомнили, что окончательное решение по переносу на Восточный испытаний нового пилотируемого корабля "Орел" на ракете "Ангара А5П" приняли в сентябре 2019 года, когда Владимир Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома.

Ранее стало известно ,что, согласно материалам "Роскосмоса", финансирование проекта "Ангара" для Восточного планируют увеличить до 65 миллиардов рублей — это в 2,5 раза дороже, чем было запланировано.