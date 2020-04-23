"Роскосмос" объяснил удорожание проекта "Ангара"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Необходимость увеличить стоимость разработки ракеты "Ангара" обусловлена созданием ее модернизированной версии, в том числе для запусков с Восточного начиная с 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Представители госкорпорации напомнили, что окончательное решение по переносу на Восточный испытаний нового пилотируемого корабля "Орел" на ракете "Ангара А5П" приняли в сентябре 2019 года, когда Владимир Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома.
Ранее стало известно ,что, согласно материалам "Роскосмоса", финансирование проекта "Ангара" для Восточного планируют увеличить до 65 миллиардов рублей — это в 2,5 раза дороже, чем было запланировано.
Предпроектные работы по новой "Ангаре" ведет Центр Хруничева совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия". Ракету-носитель оснастят модернизированным двигателем с увеличенной тягой, кроме того, аппарат получит возможность работать на дефорсированном режиме. Первый запуск с беспилотным кораблем "Орел" запланирован на 2023 год.
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