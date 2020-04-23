Полиция пресекла кражу персональных данных у банков России и ЕС

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители России и Евросоюза пресекли деятельность международной группировки, похитившей персональные данные десятков тысяч человек в банках РФ и странах ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
"Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе", - сказал Жданов.
По его словам, около месяца назад была проведена "точечная операция", в ходе которой немецкие полицейские помогли раскрыть преступную сеть, находившуюся за пределами России, и всю похищенную информацию уничтожить. Этим меры помогли избежать ущерба гражданам, чьи данные были украдены.
Международная полицейская ассоциация создана в 1950 году, сейчас это самая большая организация полицейских и гражданских служащих полиции (милиции), состоящая из более чем 500 тысяч членов в сотне стран. Она занимается, в том числе, налаживанием международных контактов между полицейскими, содействием улучшению отношений между правоохранительными органами и населением.