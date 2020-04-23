Полиция пресекла кражу персональных данных у банков России и ЕС

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители Правоохранители России Евросоюза пресекли деятельность международной группировки, похитившей персональные данные десятков тысяч человек в банках РФ и странах ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе", - сказал Жданов.

По его словам, около месяца назад была проведена "точечная операция", в ходе которой немецкие полицейские помогли раскрыть преступную сеть, находившуюся за пределами России, и всю похищенную информацию уничтожить. Этим меры помогли избежать ущерба гражданам, чьи данные были украдены.

"В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например, Швеции Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных", - добавил Жданов.