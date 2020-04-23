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2020-04-23T11:03
https://ria.ru/20200423/1570446492.html
Полиция пресекла кражу персональных данных у банков России и ЕС
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РИА Новости

Полиция пресекла кражу персональных данных у банков России и ЕС

10:08 23.04.2020 (обновлено: 11:03 23.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители России и Евросоюза пресекли деятельность международной группировки, похитившей персональные данные десятков тысяч человек в банках РФ и странах ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
"Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе", - сказал Жданов.
По его словам, около месяца назад была проведена "точечная операция", в ходе которой немецкие полицейские помогли раскрыть преступную сеть, находившуюся за пределами России, и всю похищенную информацию уничтожить. Этим меры помогли избежать ущерба гражданам, чьи данные были украдены.
"В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например, Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных", - добавил Жданов.
Международная полицейская ассоциация создана в 1950 году, сейчас это самая большая организация полицейских и гражданских служащих полиции (милиции), состоящая из более чем 500 тысяч членов в сотне стран. Она занимается, в том числе, налаживанием международных контактов между полицейскими, содействием улучшению отношений между правоохранительными органами и населением.
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